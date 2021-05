La Caisse de dépôt et placement du Québec a triplé sa mise dans Shopify à plus d’un demi-milliard de dollars durant les trois premiers mois de l’année.

Richard Dufour

La Presse

Le plus important investisseur institutionnel du Québec a débloqué plus de 400 millions de dollars pour acheter des actions du fournisseur de solutions de commerce électronique au premier trimestre. Cette information provient d’un document déposé par la Caisse dans les derniers jours auprès de la Securities and Exchange Commission.

Après avoir acheté un bloc initial de 155 567 actions durant les trois derniers mois de 2020, la Caisse de dépôt et placement du Québec a ajouté 323 433 actions de Shopify durant les mois de janvier, février et mars.

Cette décision fait en sorte que la Caisse est passée d’une valeur de zéro à près de 700 millions de dollars dans Shopify en six mois.

L’importance soudaine et grandissante de Shopify dans le portefeuille boursier de la Caisse confirme que l’institution québécoise s’intéresse de plus en plus à ce type de placement. La pandémie a certainement démontré la pertinence des entreprises tournées vers le commerce électronique. Et un tel geste de la Caisse laisse entendre que les dirigeants de l’organisation croient que la tendance est là pour de bon.

Si l’investissement initial fait à la fin de 2020 positionnait la Caisse au 80e rang des plus importants actionnaires institutionnels de Shopify, les achats réalisés au cours des trois premiers mois de 2021 ont fait grimper la Caisse au 31e rang.

La Caisse de dépôt préfère préserver la confidentialité entourant sa stratégie avec Shopify et n’a donc pas voulu expliquer publiquement pourquoi elle vient de bonifier son investissement dans l’entreprise d’Ottawa fondée en 2004. « On ne commente pas nos décisions de placements en gestion active », rappelle simplement la porte-parole Kate Monfette.

Le grand patron de la Caisse, Charles Émond, a néanmoins souligné au cours de l’hiver, en entrevue avec La Presse, que l’institution était beaucoup orientée vers un style plus défensif et que la direction voulait adopter davantage le style croissance.

La crise du coronavirus a provoqué des changements dont il faut prendre acte, comme la montée en puissance de l’économie numérique, disait-il.

Les titres de croissance ont profité d’un vent de dos durant la pandémie, et ç’a certainement été le cas pour Shopify. La taille du marché potentiel est un élément important de la thèse d’investissement favorable à l’entreprise.

L’action de Shopify a atteint un niveau historique de 1900 $ en février. Le titre s’est depuis replié aux alentours des 1500 $.

Avec une capitalisation boursière avoisinant 180 milliards, Shopify est la plus grande entreprise du pays avec la Banque Royale, dont la valeur est sensiblement la même.

Entreprise chouchoute

Shopify, dont les services permettent notamment à ses utilisateurs de créer une boutique en ligne, est un chouchou des investisseurs depuis l’inscription en Bourse du titre au printemps 2015. Affichée à la Bourse de Toronto au prix initial de 17 $, l’action n’a jamais véritablement connu de longue période creuse.

La direction de Shopify est sur le point d’émettre des commentaires publics. L’assemblée des actionnaires se tiendra mercredi prochain.

Sur les 39 analystes qui suivent officiellement les activités quotidiennes de l’entreprise, 22 recommandent l’achat de l’action.

Les transactions substantielles

Les grands investisseurs institutionnels québécois ont multiplié les transactions au cours des trois premiers mois de l’année pour être positionnés au printemps. Voici quelques gestes importants.

Caisse de dépôt et placement du Québec

PHOTO CHRIS HELGREN, ARCHIVES REUTERS La Caisse a ajouté 3,1 millions d’actions de BMO.

Chef des marchés liquides : Vincent Delisle

Siège social : Montréal

Fait saillant : bonification substantielle de la position dans Shopify

Autres gestes importants

Autres gestes importants Ajout de 3,1 millions d’actions de BMO

Réduction de 2,8 millions d’actions de la TD

Réduction de 1,1 million d’actions de Gildan

Le plus grand investisseur institutionnel du Québec a gonflé de près de 75 % son investissement dans GE en ajoutant 1,6 million d’actions. Pour le deuxième trimestre de suite, la participation dans Oracle est abaissée avec la vente de 1,4 million d’actions supplémentaires. La Caisse a aussi vendu 3,8 millions d’actions d’Enbridge durant les trois premiers mois de l’année. Le placement dans Tractor Supply, dont l’action a explosé durant la pandémie, a été charcuté de plus de 50 % à la suite de la vente de 1,2 million d’actions.

Investissements PSP

PHOTO PASCAL ROSSIGNOL, ARCHIVES REUTERS L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public a bonifié de 60 % son placement dans Amazon.

Chef des placements : Eduard van Gelderen

Siège social : Ottawa (bureau principal à Montréal)

Fait saillant : bonification substantielle de la participation dans Suncor

Autres gestes importants

Autres gestes importants Achat de 2,3 millions d’actions de Canadian Natural Resources

Achat de 1 million d’actions de Slack

Vente de 1,8 million d’actions de la TD

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP) – l’un des grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au pays – a bonifié de 60 % son placement dans Amazon avec l’achat de 63 380 actions, une participation qui vaut maintenant plus d’un demi-milliard US. L’investissement dans Facebook est majoré de 82 % et vaut maintenant plus de 320 millions US. La participation dans le CN a été bonifiée de 45 % (+ 473 303 actions) entre les mois de janvier et d’avril.

Fiera Capital

PHOTO DADO RUVIC, ARCHIVES REUTERS Fiera Capital a diminué de 80 % sa position dans Apple.

Chef des placements, division canadienne : Nicolas Papageorgiou

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction substantielle du placement dans Apple

Autres gestes importants

Autres gestes importants Vente de 1,4 million d’actions de TJX

Vente de 8 millions d’actions de US Bancorp

Achat de 1,1 million d’actions de Stantec

Le gestionnaire d’actifs montréalais a diminué de 80 % (- 1,1 million d’actions) sa position dans Apple. Les participations dans la TD et la Royale ont été augmentées d’environ 5 %. L’importance de l’investissement dans Infosys a diminué de 80 %. Une position dans Devon Energy est entamée avec l’achat de 1,6 million d’actions. La participation dans Seaworld Entertainment est charcutée de 95 % (- 1,3 million d’actions).

Jarislowsky Fraser

PHOTO JEENAH MOON, ARCHIVES REUTERS Jarislowsky Fraser a abaissé le placement dans la TD de 50 % avec la vente de 10,9 millions d’actions.

Cochefs des actions : Charles Nadim et Kelly Patrick

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction importante de la position dans la TD

Autres gestes importants

Vente de 8,2 millions d’actions de la Pembina Pipeline

Vente de 1,6 million d’actions de Manuvie

Vente de 1,7 million d’actions de CAE

Le placement dans la TD est abaissé de 50 % avec la vente de 10,9 millions d’actions. Le gestionnaire de portefeuille Bernard Gauthier indique que cette décision n’est pas nécessairement propre à la TD. « La TD représentait notre plus grosse position. Elle comptait pour environ 7 % du portefeuille. Nous avons profité de la hausse pour diminuer l’exposition et améliorer le positionnement en technologies. » Le placement dans Facebook a notamment gonflé de 20 %. Une participation dans Franco-Nevada est entamée avec l’achat de 1,2 million d’actions.

Letko Brosseau

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Letko Brosseau a abaissé ses participations dans BCE, Telus et Rogers de 12 %.

Responsables des placements : Peter Letko et Daniel Brosseau

Siège social : Montréal

Fait saillant : initiation d’une position dans West Fraser Timber

Autres gestes importants

Vente de 1,3 million d’actions de Magna

Vente de 6,5 millions d’actions de Hudbay Minerals

Achat de 3,9 millions d’actions de Cenovus

Le poids de Manuvie dans le portefeuille diminue pour le quatrième trimestre de suite. En vendant 2,3 millions d’actions de l’assureur en début d’année, le gestionnaire d’actifs montréalais abaisse ainsi de 15 % supplémentaires son placement dans Manuvie. Les documents déposés auprès des autorités montrent aussi que Letko Brosseau a abaissé de 15 % sa position dans l’assureur Sun Life durant le trimestre. Les participations dans BCE, Telus et Rogers ont été diminuées de 12 % et celles dans Nutrien (ex-Potash) et Teck Resources viennent de reculer de 20 % à 25 %. Les placements dans le Big 5 (Royale, TD, Scotia, BMO et CIBC) pèsent tous entre 15 % et 20 % de moins.

Hexavest

PHOTO NEIL HALL, ARCHIVES REUTERS Hexavest a liquidé d’importants blocs d’actions des banques américaines J.P.Morgan et Bank of America.

Chef des placements : Vital Proulx

Siège social : Montréal

Fait saillant : réduction substantielle de la participation dans Bank of America

Autres gestes importants

Ajout de 122 000 actions d’ExxonMobil

Ajout de 57 424 actions de Walmart

Vente de 84 000 actions de Microsoft

Pour le deuxième trimestre d’affilée, le gestionnaire d’actifs montréalais a liquidé d’importants blocs d’actions des banques américaines J. P. Morgan et Bank of America. Après avoir vendu 271 000 actions de JPMorgan au quatrième trimestre de 2020, Hexavest en a vendu près de 300 000 de plus au premier trimestre de 2021, tandis qu’après avoir vendu 840 000 actions de Bank of America à la fin de 2020, un bloc de 1,4 million d’actions a été liquidé durant les trois premiers mois de l’année. Les placements dans Wells Fargo, Morgan Stanley et US Bancorp ont aussi été abaissés.