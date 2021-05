Économie

Un retour hybride au bureau se précise à New York

(New York) La vie reprend dans les quartiers d’affaires, les files s’allongent de nouveau le midi dans les comptoirs à salades et de grandes entreprises appellent leurs employés à revenir dans les gratte-ciel : les signes d’un retour au bureau se multiplient à New York, de façon hybride pour l’instant.