(Los Angeles) Allègements fiscaux pour deux-tiers des habitants, aides pour payer loyers et factures en retard : le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a dévoilé lundi les premières mesures d’un plan de 100 milliards de dollars qu’il souhaite mettre en place pour relancer son État après la pandémie.

Agence France-Presse

« L’an dernier à cette époque, nous annoncions une prévision de déficit budgétaire de 54,3 milliards. Aujourd’hui, nous anticipons un excédent de 75,7 milliards » auquel vont s’ajouter 26 milliards provenant du gouvernement fédéral, a déclaré lors d’une conférence de presse le gouverneur de la cinquième puissance économique mondiale en termes de PIB.

« Nous sommes désormais en mesure de mettre en œuvre un plan de redressement de l’État de Californie, et la première annonce de ce plan c’est un allègement fiscal de douze milliards de dollars », a expliqué le gouverneur démocrate.

Cet allègement se traduira par des chèques envoyés aux foyers fiscaux déclarant moins de 75 000 dollars de revenus par an. Au total, deux-tiers des Californiens bénéficieront d’un chèque d’au moins 600 dollars, avec 500 dollars supplémentaires pour les familles avec enfants.

Estimant que ce crédit d’impôt ne suffira pas à compenser « le stress et l’angoisse de plus d’un an de récession » provoquée par la pandémie de COVID-19, Gavin Newsom propose également de débloquer plus de 5 milliards de dollars pour aider les foyers modestes louant leur logement à s’acquitter des arriérés de loyer.

Le plan qu’il proposera vendredi aux parlementaires californiens prévoit aussi jusqu’à deux milliards de dollars d’aides pour aider les familles les plus défavorisées à payer leurs factures d’eau, de gaz et d’électricité.

Ce plan de relance de 100 milliards de dollars est annoncé alors que le gouverneur Newsom doit faire face à un référendum sur sa révocation, qui a obtenu le nombre requis de signatures et devrait être organisé cet automne.

Cité en exemple au début de la pandémie pour sa gestion de la crise sanitaire, M. Newsom a ensuite été violemment critiqué par certains de ses administrés, notamment les petits chefs d’entreprises qui lui reprochent d’avoir imposé la fermeture de certains secteurs économiques en général, et de leurs commerces en particulier.

Sondages et experts estiment toutefois que le gouverneur de 53 ans devrait être en mesure de conserver son poste à l’issue du référendum, les électeurs californiens ayant majoritairement voté pour le camp démocrate lors des dernières élections.

Élus au suffrage universel, les gouverneurs sont les chefs de l’exécutif dans les États américains. Ils disposent d’importants pouvoirs budgétaires, ainsi que sur les législations locales.