François Legault souhaite accentuer la cadence des négociations avec les syndicats qui s’échelonnent depuis plus d’un an, après avoir conclu une entente avec la FAE vendredi. Accompagné de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, le premier ministre a rencontré les dirigeants de plusieurs organisations syndicales dimanche. Ceux-ci demeurent toutefois insatisfaits des propositions de Québec.

Coralie Laplante

La Presse

Les conventions collectives de 550 000 travailleurs de l’État sont échues depuis mars 2020. La pandémie « rend encore plus nécessaire de tourner la page », a dit le premier ministre en conférence de presse. Il espère conclure des ententes avec les syndicats « d’ici quelques semaines ».

« Personne ne pourra m’accuser de ne pas avoir été patient », a lancé François Legault. La rencontre avec les représentants syndicaux s’est toutefois bien déroulée selon le premier ministre.

Le gouvernement propose notamment une augmentation de 23 % de la rémunération des préposées aux bénéficiaires dans les CHSLD, de même qu’une augmentation de 18 % de la rémunération des enseignants à l’entrée. Québec prévoit aussi ajouter 14 000 postes dans le réseau de la santé.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ont participé à la rencontre avec le premier ministre.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE De gauche à droite : Sonia Éthier (CSQ), Caroline Senneville (CSN), Andrée Poirier (APTS), Nancy Bédard (FIQ) et Daniel Boyer (FTQ)

Les membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ont voté à 88 % en faveur d’une entente de principe avec le gouvernement provincial vendredi. Sonia LeBel a tenu à préciser qu’« on n’aura pas deux classes d’enseignants au Québec » et que des ententes similaires seront conclues avec les autres groupes d’enseignants.

M. Legault estime que les propositions de son gouvernement sont « historiques », puisqu’elles sont différentes selon les secteurs.

Les représentants des syndicats croient toutefois que les ententes différenciées font « de grands oubliés » et sont inéquitables. Ils espèrent également en venir à une entente prochainement, si leurs demandes obtiennent des réponses adéquates. Ils ajoutent avoir été « très patients » eux aussi.

« Une école sans secrétaire, ça ne marche pas. Avec une salle d’opération qui n’est pas entretenue, on ne peut pas opérer même si on a des médecins », a lancé Caroline Senneville de la CSN en réaction aux ententes différenciées.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Caroline Senneville, de la CSN

Une entente sectorielle a déjà été conclue avec la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) sectorielle. La présidente du Conseil du trésor déplore toutefois que l’entente ne soit pas entièrement conclue, ce qui empêche son application.

« C’est encore plus criant dans la période de la pandémie que les ententes pour les conditions de travail se fassent appliquer sur terrain pour aider les gens aux fronts tous les jours », a déclaré Mme LeBel.