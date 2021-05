(Ottawa) Le Sénat a adopté le projet de loi C-29 du gouvernement Trudeau forçant le retour au travail des 1150 débardeurs du port de Montréal, en grève illimitée depuis lundi.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Le projet de loi a été adopté sans amendement. La sanction royale est prévue vendredi soir de sorte que les débardeurs devront retourner au travail à 0 h 01 le jour suivant, soit samedi, à défaut de quoi le syndicat et l’employeur sont passibles d’amendes de 100 000 $ par jour d’infraction. La loi prévoit également qu’un médiateur-arbitre tranchera les différends qui opposent le Syndicat des débardeurs à l’Association des employeurs maritimes (AEM).

La grève aura donc duré cinq jours en tout. Au moins 130 conteneurs renfermant des marchandises jugées essentielles « pour la santé et la sécurité des Canadiens » se retrouvent coincés au port de Montréal à cause de cette grève, selon le ministère des Transports.

Une quinzaine de ces conteneurs se retrouvent sur les quais tandis que les autres sont toujours sur les bateaux qui ne peuvent être déchargés de leurs marchandises, a indiqué le sous-ministre des Transports, Michael Keenan.

Il a précisé que les marchandises coincées sont des produits comme des équipements de protection personnelle, des médicaments, des fournitures médicales, des produits désinfectants – bref des produits qui sont nécessaires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Ces produits se retrouvent dans une trentaine de conteneurs.

« Il est impossible de sortir ces conteneurs du port en raison de la grève », a affirmé le sous-ministre. M. Keenan a précisé qu’il n’y a pas de vaccins dans le lot. « Les vaccins sont acheminés par voie aérienne en général. Mais il y a quand même une panoplie de produits qui sont tout de même importants dans le cadre de la campagne du Canada contre la COVI-19 », a-t-il souligné.

Le Sénat a été convoqué vendredi afin d’adopter à son tour le projet de loi C-29 visant à forcer le retour au travail des débardeurs, qui ont déclenché la grève illimitée lundi. La Chambre des communes a adopté le projet de loi dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Sénat devrait en faire autant vendredi soir.

Témoignant plus tôt en journée, Michel Murray, le conseiller du Syndicat des débardeurs, affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), a indiqué avoir offert à l’Association des employeurs maritimes de retirer tous les conteneurs jugés essentiels au début de la semaine, malgré la grève. Mais cette invitation est demeurée sans réponse, a-t-il indiqué.

Durant son témoignage, M. Murray s’est montré résigné de voir les sénateurs adopter à leur tour le projet de loi C-29, qui prive selon lui les débardeurs du droit fondamental de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts. Il a réitéré l’intention du syndicat de contester cette mesure qu’il estime « inconstitutionnel » devant les tribunaux.

M. Murray a tout de même profité de son témoignage pour réclamer un amendement un projet de loi.

« Pour protéger les hommes et les femmes qu’on représente, il faudrait ajouter à l’article 6 que les conditions de travail qui prévalaient, et les pratiques en termes d’horaires de travail qui prévalaient dans le port de Montréal au 9 avril 2021, à savoir avant que l’employeur les modifie, continuent de trouver application », a plaidé M. Murray.

Il a répété aux sénateurs que ce sont les changements aux horaires qui ont provoqué le déclenchement de la grève des 1150 débardeurs qui sont sans contrat de travail depuis décembre 2018.

Martin Tessier, président de l’Association des employeurs maritimes, s’est empressé d’arguer contre pareil amendement durant son témoignage.

« On a déjà utilisé ces horaires-là », a-t-il déclaré, insistant que la convention collective le permet.

« Effectivement, ce n’est pas un horaire qu’on utilise énormément. J’en conviens avec M. Murray ; mais par contre, on est dans une situation exceptionnelle. On est en temps de pandémie », a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité d’avoir « plus de flexibilité opérationnelle ».

Si les sénateurs acceptent la demande de M. Murray, cela aurait pour effet de retarder l’entrée en vigueur du projet de loi. La Chambre des communes devrait être saisie de l’amendement et l’entériner à son tour, ce qui pourrait ne pas être possible avant lundi.

Les sénateurs ont également pu entendre vendredi après-midi la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi, et son collègue ministre des Transports, Omar Alghabra. Les deux ministres ont insisté sur l’importance d’adopter ce projet de loi.

« C-29 est un geste de dernier recours », a affirmé la ministre Tassi. « Malheureusement, il est absolument nécessaire de mettre fin à la grève au port de Montréal avant que la situation ne devienne terrible », a-t-elle ajouté.

Le sénateur conservateur Claude Carignan a exhorté la ministre Tassi de décréter l’ensemble des activités du port de Montréal comme étant des services essentiels afin d’éviter qu’un autre conflit de travail ne paralyse ce maillon important de la chaîne d’approvisionnement du pays.

« On se retrouve toujours à jouer aux pompiers. Je sais que vous aimez le rouge, mais on ressort le rouge-pompier et on arrose encore un feu qui vient d’être déclenché. Il me semble qu’un amendement au Code du travail pourrait résoudre tout cela comme il a l’a été fait dans les années 1980 quand on a fait des modifications pour les céréales », a lancé le sénateur.

La ministre Tassi a affirmé qu’une telle mesure n’était pas de son ressort. « Cela ne relève pas de mon autorité ».

Avec la Presse Canadienne