Les ventes ont augmenté dans six provinces en février ; c’est au Québec et en Ontario que les hausses les plus marquées ont été observées.

(Ottawa) Les ventes au détail ont augmenté de 4,8 % au Canada en février dernier par rapport au mois précédent pour atteindre 55,1 milliards.

La Presse Canadienne

Exprimées en volume, Statistique Canada signale que les ventes au détail se sont accrues de 4,3 % en février.

L’agence fédérale précise que les ventes ont progressé dans neuf des onze sous-secteurs, celui des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles ainsi que celui des stations-service ayant enregistré les ventes les plus élevées.

À elles seules, les ventes des stations-service ont bondi de 12,3 % en février, leur plus forte augmentation depuis juin dernier, surtout à cause des prix plus élevés de l’essence.

Quant aux ventes au détail de base, qui excluent les sous-secteurs précédents, elles ont progressé pour la première fois en trois mois, de 3,8 % en février, sous l’effet de l’augmentation des ventes des magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires, de 23,7 %.

Les ventes des magasins de meubles et d’accessoires de maison ont progressé de 18 % en février alors que celles des magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres ont avancé de 23,5 %.

En revanche, Statistique Canada a observé un recul des ventes des magasins d’alimentation de 1,4 %, surtout à cause de la baisse de 12,7 % des ventes des magasins d’alimentation spécialisés.

Les ventes ont augmenté dans six provinces en février ; c’est au Québec et en Ontario que les hausses les plus marquées ont été observées. Au Québec, les ventes ont progressé de 19 % en février par rapport au mois précédent, la plus importante croissance affichée par la province depuis juin 2020. L’augmentation calculée depuis février 2020 s’est élevée au Québec à 10,9 %.

En Nouvelle-Écosse, les ventes au détail ont progressé de 2,9 % de janvier à février derniers, et de 2,5 % à l’Île-du-Prince-Édouard, mais elles ont décliné de 1,5 % au Nouveau-Brunswick.

Statistique Canada a aussi produit une estimation provisoire des ventes au détail, qui laisse supposer qu’elles ont augmenté de 2,3 % en mars. Cette estimation non officielle a été calculée à partir des réponses reçues de 65 % des entreprises visées par une enquête.