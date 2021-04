Économie

La planète économique

L’économie américaine refleurit

Ce ne sera peut-être pas la Chine qui tirera la croissance économique du monde en 2021, comme on le croyait jusqu’ici. À voir ce qui se passe au sud de notre frontière, les États-Unis ont pris une option dans la course à la reprise. Et le Canada, qui s’apprête à offrir à sa population un budget de relance, devrait en prendre bonne note.