(Montréal) Les gouvernements fédéral et provincial s’unissent pour accorder une aide pouvant aller jusqu’à 21,8 millions aux producteurs de viande de Québec. Cette somme servira à essuyer jusqu’à 90 % des pertes ou des dépenses supplémentaires occasionnées par les conséquences de la pandémie.

Jessica Beauplat

La Presse Canadienne

Une aide très attendue notamment des éleveurs de grands gibiers qui ont vu leurs revenus plonger en raison de la fermeture des salles à manger. Les restaurants et les hôtels étant leurs principaux clients.

Les producteurs de bœufs, de porcs et de grands gibiers ont fait face à des « défis considérables » au cours de la dernière année, ont tour à tour répété la ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, et le ministre provincial de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, lors d’une conférence de presse virtuelle jeudi après-midi.

Hormis les enjeux sanitaires et la pénurie de main-d’œuvre exacerbée par les travailleurs touchés par les éclosions, l’industrie agroalimentaire a également jonglé avec des fermetures temporaires d’usines et la hausse des prix du grain servant à nourrir les animaux.

Le président des Producteurs de bovins du Québec, Jean-Thomas Maltais, a dit espérer que la subvention puisse aider les éleveurs ayant le plus souffert des conséquences de la pandémie.

Son de cloche similaire du côté de sa collègue Josée Toupin, présidente de la Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec, qui affichait une certaine réserve face à la nouvelle, préférant d’abord prendre connaissance des détails de l’entente.

« Nous allons attendre avant de sabrer le champagne », a-t-elle dit avant d’évoquer un secteur en mode survie — passablement affaibli par divers maux dans les dernières années — dont la maladie débilitante chronique des cervidés, aussi connue comme la maladie du cerf fou.

L’enveloppe partagée par Ottawa (60 %) et Québec (40 %) sera gérée par la Financière agricole du Québec.

À compter du 10 mai, les producteurs d’élevage bovins, porcins et de grands gibiers pourront soumettre leur demande d’aide, même s’ils ne sont pas membres de l’institution financière.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.