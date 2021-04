Économie

Transport maritime

Le retour à la normale pourrait prendre un an, estime le président de la Fed

(Washington) Le retour à la normale sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, très perturbée par la pandémie et qui subit retards et hausse des prix, pourrait mettre un an à se résorber, a estimé jeudi le président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.