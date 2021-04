(Ottawa) Le pays a enregistré un surplus commercial de marchandises pour un deuxième mois consécutif en février, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Il s’agissait de la première fois depuis la fin de 2016 que la balance commerciale était excédentaire pendant deux mois de suite.

L’agence indique que le surplus commercial pour le mois a été de 1 milliard, en baisse par rapport à un excédent révisé de 1,2 milliard en janvier.

Le résultat est arrivé au moment où les exportations totales ont chuté de 2,7 %, à 49,9 milliards, en février, après avoir augmenté de 8,2 % en janvier.

Les baisses les plus marquées ont été observées dans les sections des produits en métal et des produits minéraux non métalliques, des véhicules automobiles et des pièces pour véhicules automobiles, ainsi que des aéronefs et autres matériels et pièces de transport.

De l’autre côté de l’équation, les importations totales ont chuté de 2,4 % en février pour s’établir à 48,8 milliards, leur plus bas niveau depuis août 2020.

En termes réels ou en volume, les exportations totales ont chuté de 3,8 %, tandis que les importations ont baissé de 3,5 %.