La CPME réclame des aides spécifiques pour les indépendants en difficulté

(Paris) La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a réclamé mardi des mesures spécifiques pour aider les trois millions de travailleurs indépendants à faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique, notamment en matière de protection sociale et personnelle.