(Ottawa) Les ventes au détail ont fléchi en janvier dernier au Canada pour un deuxième mois consécutif, de 1,1 %, pour s’établir à 52,5 milliards.

La Presse Canadienne

Statistique Canada signale qu’il y a eu déclin des ventes dans six des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 39,4 % des ventes au détail.

Exprimées en volume, les ventes au détail ont reculé de 1,6 % en janvier.

L’agence fédérale a observé qu’en raison d’une recrudescence des cas de COVID-19 au Canada en début d’année, les gouvernements provinciaux ont commencé à réinstaurer des mesures d’éloignement physique, lesquelles ont eu une incidence directe sur le secteur du commerce de détail.

Les détaillants désignés non essentiels ont dû cesser leurs ventes en magasin dans les magasins traditionnels de nombreuses régions du pays. Les reculs ont été considérables dans les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires, de 17,8 %, dans les magasins de meubles et d’accessoires de maison, de 15,1 % de même que dans les magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de livres, de 16,8 %.

Au Québec, les ventes ont affiché leur plus forte baisse depuis avril 2020 ; elles ont dégringolé de 9,8 % en janvier, notamment de 11,8 % dans la région de Montréal.

Compte tenu de l’évolution rapide de la situation économique, Statistique Canada produit une estimation provisoire des ventes au détail, qui laisse supposer que les ventes ont augmenté de 4 % en février.