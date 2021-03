(Québec) Le ministre québécois des Finances, Eric Girard, déposera son budget le 25 mars et reconnaît finalement l’existence d’une dette cachée de 12 milliards de dollars dans les livres du gouvernement.

Tommy Chouinard

La Presse

Québec s’attend à terminer la présente année financière avec un déficit de 15 milliards de dollars en raison de la pandémie. Le prochain budget que le ministre Girard présentera pour l’année 2021-2022 devrait être dans le rouge de 8,25 milliards, selon les prévisions déposées l’automne dernier.

Québec veut revenir à l’équilibre budgétaire dans un horizon de cinq ans. Il doit tracer la route pour y arriver dans son exercice du 25 mars.

En conférence de presse mardi, Eric Girard a également annoncé que le gouvernement cessera d’enfreindre une règle comptable importante qui a pour effet de sous-estimer la dette du Québec depuis des années. Résultat : la dette nette inscrite aux livres sera révisée à la hausse de 12 milliards de dollars avec cette décision.

Depuis des années, le Vérificateur général accuse le gouvernement de ne pas respecter « les normes comptables canadiennes pour le secteur public ». « Les états financiers consolidés du gouvernement ne donnent pas un juste portrait de la situation financière du gouvernement », écrit le vérificatrice Guylaine Leclerc dans un récent rapport.

La décision d’Eric Girard survient 24 heures avant le dépôt à l’Assemblée nationale d’un autre rapport sur cet enjeu de la part de Mme Leclerc. La vérificatrice générale avait fait une sortie à ce sujet lors de son passage en commission parlementaire le 19 février.

« C’est plus qu’un débat de comptables. C’est comme si on disait en recevant notre relevé de carte de crédit : ma dette n’est que le montant minimal à payer, par rapport au montant total du relevé », affirmait-elle.

Jusqu’ici, le gouvernement refusait de comptabiliser illico les subventions d’infrastructures qu’il s’engage à verser à certains de ses organismes ou à des municipalités. Plutôt que de comptabiliser l’argent promis dans l’année de l’engagement, le gouvernement l’inscrit par tranche annuelle sur plusieurs années. Cette pratique contrevient aux règles comptables qui prévoient que l’ensemble des transferts doivent être comptabilisés dès qu’ils sont autorisés. Elle a également pour effet de sous-estimer la dette du gouvernement.

> À lire aussi: Une dette cachée de 12 milliards

La VG illustre dans son rapport « la problématique de la comptabilisation inadéquate de certaines subventions avec un exemple de la vie courante ».

« Imaginons un parent qui achète une voiture à 21 000 dollars et en fait don à son enfant qui a quitté la maison. Le parent la finance sur 7 ans auprès d’une banque à raison de 3000 dollars par année. Si, le lendemain de l’achat, il retourne à la banque pour avoir un portrait de sa situation financière, il est évident que son dossier présentera une dette s’élevant à 21 000 dollars, même si la voiture ne lui appartient plus à la suite de son don. L’octroi de certaines subventions du gouvernement est en substance similaire à l’achat d’une voiture pour son enfant, bien que le gouvernement ait une dette envers le bénéficiaire de la subvention plutôt qu’envers les marchés financiers (l’équivalent du banquier dans l’exemple ci-dessus). Pourtant, son traitement comptable actuel consiste à reconnaître seulement les versements qu’il doit effectuer au cours de la prochaine année. Si on appliquait ce raisonnement à l’exemple de l’achat de la voiture, seule une dette de 3000 dollars figurerait au dossier de crédit de l’acheteur, ce qui ne représenterait pas sa réelle situation financière. »

Pour la VG, « le traitement comptable utilisé par le gouvernement ne permet pas de montrer dans ses états financiers l’effet des décisions qu’il a prises à l’égard de l’octroi de subventions puisqu’une dette nette et des déficits cumulés de près de 12 milliards de dollars n’y sont pas reflétés ».

La dette nette dépassera ainsi les 200 milliards de dollars, alors que le gouvernement prévoyait qu’elle serait de 189,4 milliards au 31 mars.