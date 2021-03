Sur Twitter, le PDG de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), Evan Siddall, a fait son mea culpa lundi matin. « À l’époque, les temps étaient incertains et je sentais qu’un avertissement sur le risque de prix de l’immobilier était responsable », écrit-il.

Le PDG de la SCHL reconnait que son organisation s’est trompée dans ses prédictions sur le marché immobilier post-pandémie. En mai dernier, la SCHL tablait sur une baisse des prix des maisons entre 9 et 18 % et disait craindre une augmentation des défauts de paiements hypothécaires.

Antoine Trussart

La Presse

C’est plutôt l’inverse qui s’est produit, avec un marché immobilier de plus en plus dispendieux et le taux de défauts de paiement hypothécaire qui reste relativement stable autour de 0,22 %.

Il rappelle que la prédiction d’une baisse de 18 % des prix sur le marché immobilier était un scénario pessimiste et improbable. Il reconnait que son organisation n’avait pas prévu que les ménages augmenteraient leur taux d’épargne, que l’immigration serait réduite et que les banlieues connaitraient un regain de popularité important.

« Nous n’avons jamais prétendu avoir une boule de cristal, conclut M. Siddal dans son enfilade. Nous ne sommes pas non plus omniscients sur le logement. Nous voulions contribuer au discours même s’il était difficile d’être précis sur l’avenir. Avec le recul, nous aurions pu clarifier cela. »

Les prix de l’immobilier ont grimpé dans tous les grands marchés canadiens au courant du troisième trimestre de 2020, selon la dernière étude publiée par la SCHL, dépassant toujours les estimations supérieures faites par la SCHL.

À Montréal, la société prévoyait un prix moyen de vente entre 385 000 $ et 410 000 $ entre juin et septembre 2020, alors que la donnée réelle est de 489 000 $.

La SCHL considère toujours que les défauts de paiements hypothécaires pourront augmenter dans les prochains mois, alors que les propriétaires ne bénéficient plus des reports de paiements mis en place par les grandes banques au printemps dernier.

À Montréal, 9 % des hypothèques assurées par la SCHL faisaient l’objet d’un report de paiement en juillet dernier. Ce chiffre est baissé à 2 % en octobre.