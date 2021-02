Jean-Philippe Décarie Chronique

Des placements privés payants

C’est le portefeuille des placements privés de la Caisse qui a été la catégorie d’actifs qui a produit encore cette année les plus forts rendements de l’institution, avec une progression de 20,7 %, surpassant, et de loin, la performance de 8,3 % générée par ses placements boursiers. Mieux encore, la valorisation des participations privées de la Caisse dans les entreprises technologiques lui a permis de récupérer les gains qui lui ont échappé à la Bourse en raison de sa faible exposition aux titres technologiques à New York.