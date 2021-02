Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé

Québec solidaire propose ses solutions pour se relever collectivement de la crise du coronavirus et construire « un pays différent ».

Hélène Baril

La Presse

Le document d’une soixantaine de pages rendu public mardi s’intitule « Se relever ensemble ». Il propose notamment de réduire de moitié les tarifs du transport en commun et de remettre à tous les Québécois un bon de 60 $ pour l’achat d’un produit culturel québécois.

Fiscalité, transition énergétique, santé, tous les secteurs d’activités sont abordés dans une perspective de relance et de changement par le parti d’opposition qui publie les résultats de sa réflexion à quelques semaines du dépôt du budget.

Québec solidaire propose d’embaucher plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le secteur public et communautaire pour répondre aux besoins croissants de la population québécoise. Une nouvelle société d’État, Pharma-Québec, devrait voir le jour pour centraliser l’achat de médicaments et de vaccins, produire du matériel médical et faire de la recherche-développement.

La SEPAQ devrait avoir un mandat élargi pour acquérir et restaurer les bâtiments patrimoniaux laissés à l’abandon. La SEPAQ-Patrimoine « pourrait faire d’une pierre deux coups : protéger le patrimoine et soutenir le développement économique en région », estime Québec solidaire.

Pour aller chercher les revenus nécessaires au financement de mesures contenues dans son plan, la formation politique suggère de relever de 50 % le taux d’imposition des entreprises qui ont été favorisées par la crise et de rétablir la taxe sur le capital pour les institutions financières. Par différentes mesures fiscales, Québec solidaire estime que 10 milliards pourraient être récoltés et redistribués plus équitablement.

La formation politique prévoit déjà que son plan sera qualifié d’irréaliste et de trop ambitieux. Ceux qui le critiqueront, « ce sont les mêmes qui, depuis trop longtemps, chantent les louanges du déficit zéro, de la nouvelle gestion publique, de l’économie pétrolière et gazière, du fédéralisme canadien, du libre-échange ».

« Tournons la page, changeons le système », conclut le document.