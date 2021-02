(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens ont reculé en décembre pour la première fois depuis avril, en raison d’une forte baisse des ventes de véhicules automobiles, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les ventes ont diminué de 1,3 % au dernier mois de l’année pour s’établir à 66,5 milliards, a précisé l’agence fédérale, après avoir progressé pendant sept moins consécutifs.

Les véhicules automobiles sont une des plus grandes catégories du commerce de gros, et Statistique Canada a indiqué que les ventes de véhicules et celles de leurs pièces avaient diminué de 4,3 % à 10,7 milliards en décembre, ce qui constituait leur plus faible niveau depuis juillet.

Malgré le recul mensuel, le commerce de gros montrait tout de même une hausse par rapport à son niveau prépandémique de février 2020, a ajouté Statistique Canada. Les ventes de matériaux et fournitures de construction ont notamment grimpé de 12,2 % et celles des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 6,6 %.

Plusieurs gouvernements provinciaux ont resserré en décembre les restrictions visant à limiter la propagation de la COVID-19, mais Statistique Canada a néanmoins souligné que le recul des ventes des grossistes de décembre était conforme aux fluctuations mensuelles antérieures.

L’Ontario et la Colombie-Britannique ont affiché les plus importants reculs des ventes en gros en décembre, a précisé l’agence.