Le pétrole rebondit, atteint des prix records en plus d’un an

(Londres) Les cours du pétrole se reprenaient en cours de séance américaine vendredi, touchant de nouveaux plus hauts en plus d’un an, ce malgré les perspectives mitigées partagées la veille par l’Agence internationale de l’énergie et l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.