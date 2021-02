(Washington) Le taux de chômage aux États-Unis a reculé en janvier et l’économie a recommencé à créer des emplois, après en avoir détruit en décembre pour la première fois depuis avril, un signe encourageant alors que la pandémie restreint toujours l’activité économique, a annoncé vendredi le département du Travail.

Agence France-Presse

Le taux de chômage s’est établi à 6,3 %, contre 6,7 % en novembre et en décembre, et 49 000 emplois ont été créés. Les analystes tablaient sur un taux de chômage stable à 6,7 % et sur 50 000 créations d’emplois.