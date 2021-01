(Washington) Face à la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19, Janet Yellen, la future secrétaire au Trésor de Joe Biden, appelle à ne pas regarder à la dépense et à remettre à plus tard les préoccupations sur le déficit public.

Julie CHABANAS

Agence France-Presse

Il faut « voir grand », devait plaider mardi Mme Yellen, 74 ans, lors de son grand oral devant des sénateurs américains, selon des extraits de son propos liminaire obtenu par l’AFP.

« La pandémie a dévasté (l’économie). […] Les dommages sont énormes et, comme le président désigné l’a dit jeudi, notre réponse doit l’être également », devait-elle poursuivre.

Joe Biden, qui prendra ses fonctions mercredi, a présenté la semaine dernière un plan de soutien à l’économie d’urgence de 1900 milliards de dollars, qui sera suivi d’un plan de relance économique, dont les contours doivent être précisés.

« Les économistes ne sont pas toujours d’accord, mais je pense qu’il y a un consensus à présent : sans nouvelle action, nous risquons une récession plus longue et plus dure maintenant - et des cicatrices sur l’économie à long terme », devait encore dire Janet Yellen.

L’ancienne présidente de la Banque centrale (Fed) est auditionnée par les sénateurs, qui doivent confirmer ou pas sa nomination au poste clé de secrétaire au Trésor, équivalent du ministre français de l’Économie et des Finances.

Opposition des républicains

Le rôle de cette économiste réputée, spécialiste du chômage, engagée sur le changement climatique et favorable à un soutien budgétaire, sera de permettre à la première économie du monde de se relever de la crise économique actuelle.

Des milliers de petites entreprises ont dû fermer en raison des restrictions imposées dans de nombreux États pour endiguer la propagation de la pandémie, tandis que des millions de personnes ont perdu leur emploi.

Janet Yellen devrait appeler les élus à adopter le plan proposé par Joe Biden sans regarder l’endettement du pays dans l’immédiat.

Sans accord du Congrès, et notamment du sénat où les démocrates détiennent une courte majorité, ce plan, qui comprend des aides pour les ménages, les entreprises, les collectivités locales, est voué à l’échec.

Les républicains, désormais dans l’opposition et habituellement peu enclins à une intervention trop large de l’État fédéral, devraient se montrer réticents à de telles dépenses, à plus forte raison lorsqu’elles sont proposées par les démocrates. Certains sénateurs ont exprimé récemment des inquiétudes sur l’explosion du déficit public.

L’administration Trump avait pourtant, pendant quatre ans, engagé de fortes dépenses. Le Congrès a par exemple adopté en mars un gigantesque plan de relance de 2200 milliards de dollars voulu par le président sortant.

Reconstruire l’économie

« Les taux d’intérêt étant historiquement bas, la chose la plus intelligente à faire est de voir grand », devrait leur répondre Janet Yellen.

Les taux bas permettent d’emprunter de l’argent sans que le coût des intérêts n’alourdisse encore la dette des États-Unis.

Le déficit budgétaire des États-Unis ne cesse de grimper, sous le poids des dépenses liées à la COVID-19. Il a atteint en 2020 (d’octobre 2019 à septembre 2020) 3132 milliards de dollars, un niveau historique, et plus de deux fois plus élevé que le précédent record.

La dette était de 26 900 milliards de dollars à fin septembre.

« Nous devons reconstruire notre économie pour qu’elle crée plus de prospérité pour plus de gens et qu’elle permette aux travailleurs américains d’être compétitifs dans une compétition économique mondiale croissante », devrait encore déclarer la future ministre.

Elle pourrait également envoyer des signaux sonnant la fin de la dérèglementation financière, une problématique importante pour l’aile progressiste du parti démocrate.

Les démocrates souhaitent en effet que l’administration Biden restaure des pans des règles mises en place par l’administration Obama – Dodd-Frank – en 2010 pour limiter la spéculation des firmes financières et éviter une répétition de la crise de 2008.

D’après les conservateurs, Mme Yellen devrait passer sans grande peine son grand oral.