Banques américaines

Pandémie : JPMorgan et Citi voient poindre une embellie économique

(New York) JPMorgan et Citi ont publié des résultats contrastés à la fin d’une année 2020 chahutée par la pandémie, mais les banques américaines ont fait preuve d’un certain optimisme pour les mois à venir, entre le vaccin et les nouvelles aides du gouvernement.