Alors que 319 938 doses de vaccin ont été données jusqu’à maintenant, le chef de la direction de la Banque Royale Dave McKay a prédit qu’entre 4,0 millions et 4,5 millions de personnes considérées « à haut risque » devront être vaccinées avant que le pays puisse rouvrir son économie.

(Toronto) Le Canada ne pourra pas entamer une reprise économique avant que des millions de personnes soient vaccinées contre la COVID-19, a estimé lundi le chef de la direction de la Banque Royale.

La Presse Canadienne

Alors que 319 938 doses de vaccin ont été données jusqu’à maintenant, Dave McKay a prédit qu’entre 4,0 millions et 4,5 millions de personnes considérées « à haut risque » devront être vaccinées avant que le pays puisse rouvrir son économie.

Lors d’une entrevue donnée lundi dans le cadre d’une conférence des patrons des grandes banques du pays, M. McKay a estimé que le pays pourrait atteindre cette cible cette année.

Une fois que les gens seront vaccinés, M. McKay croit que les Canadiens, qui économisent de l’argent en ne le dépensant pas depuis le début de la pandémie, voudront renouer avec les voyages et le divertissement.

Il s’attend à ce que la reprise du pays soit alimentée par les secteurs du détail et de la consommation parce que les Canadiens, qui ont reçu des milliards de dollars en aide gouvernementale pendant la pandémie, ont réussi à en économiser une grande partie en ne sortant pas.

Selon M. McKay, l’aide gouvernementale devra se poursuivre et continuer à se concentrer sur les secteurs de l’économie qui devraient prendre plus de temps à se remettre de la crise, comme les petites entreprises, les services d’hébergement et les sociétés de transport.