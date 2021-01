Jean-Philippe Décarie Chronique

Mon année COVID-19

D’un confinement à l’autre

Au cours des 10 derniers mois, j’ai utilisé le mot « crise » dans plus de 70 % des chroniques et des entrevues que j’ai réalisées, et comme la totalité des gens, je suis en surdose du coronavirus et en attente impatiente de pouvoir élargir mes champs d’intérêt à des sujets autres que les innombrables contraintes et conséquences que la pandémie de COVID-19 a induites. Je vous propose un bref retour sur ma couverture d’une crise qui a bouleversé toutes nos vies en 2020 et qui, malheureusement, continuera de le faire en 2021.