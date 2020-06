Des réponses à vos questions: vol d’identité, PCU dépensée et déménagement en RPA

Alors que les mesures changent selon l’évolution de la crise, nous vous aidons à y voir plus clair. Aujourd’hui, comment savoir si un fraudeur a utilisé notre identité pour faire une demande de PCU ? Que faire si notre résidence privée (RPA) veut nous imposer des règles plus strictes que celles du gouvernement ? Et quelle solution offre l’Agence du revenu du Canada (ARC) si on a complètement dépensé la PCU à laquelle on n’avait pas droit ?