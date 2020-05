(Ottawa) Statistique Canada affirme que les ventes au détail au Canada ont affiché la plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée en mars et a prévenu que le recul d’avril sera plus grand encore.

La Presse canadienne

L’agence indique que les ventes au détail ont chuté de 10,0 % pour atteindre 47,1 milliards en mars, les entreprises non essentielles ayant commencé à fermer leurs portes au milieu du mois en raison de la pandémie.

Cette baisse était conforme aux attentes des économistes, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Statistique Canada indique également qu’une estimation préliminaire pour avril prévoit une baisse de 15,6 % pour le premier mois complet de la pandémie.

Le recul de mars est survenu alors que les ventes ont plongé chez les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires et les stations-service, tandis que les ventes dans les épiceries ont grimpé en flèche.

En excluant les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles, les ventes au détail ont diminué de 0,4 % pour le mois.