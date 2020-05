La crise actuelle est différente de la Grande Dépression, selon Jerome Powell

(Washington) La crise économique provoquée par la pandémie présente « des différences fondamentales » avec la Grande Dépression et la croissance devrait reprendre plus vite malgré un chômage très élevé et une profonde récession, a affirmé dimanche le patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.