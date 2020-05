Aux États-Unis, l’économie porte les stigmates de la pandémie

(Washington) Effondrement historique des ventes au détail et de la production industrielle aux États-Unis, la pandémie de COVID-19 a continué de ravager en avril des pans entiers de la première économie du monde. Et le mois de mai s’annonce à peine meilleur avec New York toujours sinistrée.