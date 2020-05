Les baisses les plus prononcées ont été observées dans les industries du matériel de transport et des produits du pétrole et du charbon.

(Ottawa) Les ventes du secteur de la fabrication ont chuté de 9,2 % pour s’établir à 50,8 milliards en mars, des usines ayant fermé leurs portes en raison de la pandémie de COVID-19 ou fait face à une forte baisse de la demande, rapporte Statistique Canada.

La Presse canadienne

L’agence affirme qu’il s’agit de la plus forte baisse en pourcentage depuis décembre 2008, alors que l’économie avait été frappée par la crise financière.

Statistique Canada a également noté qu’il s’agissait du niveau le plus faible depuis juin 2016, et qu’en raison de la crise actuelle, on devrait observer à nouveau une baisse des ventes dans les données d’avril.

Les ventes ont chuté dans 17 des 21 industries observées. Les baisses les plus prononcées ont été observées dans les industries du matériel de transport et des produits du pétrole et du charbon. En revanche, les industries des aliments, du papier ainsi que des boissons et du tabac ont enregistré des hausses.

À l’exclusion des véhicules automobiles, des pièces et des accessoires, les ventes du secteur de la fabrication ont diminué de 5,5 %.

Exprimées en volume, les ventes des industries manufacturières ont reculé de 8,3 %.