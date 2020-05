PHOTO INA FASSBENDER, AFP

Selon l’enquête, menée du 6 au 11 mai, près de 72 % des propriétaires de restaurants veulent ouvrir. Si on ne leur donne pas bientôt le feu vert pour reprendre leurs activités, 60 % des exploitants estiment qu’ils ne pourront pas survivre plus de six mois. Pour tenter de générer un minimum de revenus, près de 48 % des répondants ont décidé d’offrir un service de livraison.