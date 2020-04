Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus durement touchés d’Europe par la COVID-19, avec plus de 18 000 morts et plus de 130 000 personnes testées positives.

(Londres) Le Royaume-Uni pourrait connaitre une récession « plus rapide et profonde que tout ce à quoi nous avons assisté au siècle précédent, voire depuis plusieurs siècles » à cause de la pandémie de coronavirus, estime un responsable de la Banque d’Angleterre.

Agence France-Presse

« Il est important de ne pas considérer (la crise actuelle) comme un simple choc d’offre, dans le sens d’une contraction temporaire inévitable avec laquelle nous devons simplement vivre », a commenté Gertjan Vlieghe dans un discours jeudi.

« C’est beaucoup plus complexe que cela et, par conséquent, il y a beaucoup plus de possibilités pour y répondre par des politiques volontaristes », a ajouté le membre du Comité de politique monétaire de l’institution.

M. Vlieghe a cependant insisté sur le fait que la crise économique provoquée par les mesures de confinement ou limitations drastiques des déplacements afin de limiter la propagation de la pandémie ne remettait pas en cause l’indépendance de la Banque d’Angleterre et son objectif d’une inflation annuelle autour de 2 %.

Cette déclaration est intervenue peu de temps après que la maison de recherche IHS Markit a publié une estimation faisant état d’une chute record de l’activité au Royaume-Uni en avril.

Selon elle, ce résultat « illustre le déclin de loin le plus rapide dans l’activité depuis que ces données ont commencé à être compilées il y a plus de deux décennies ».

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus durement touchés d’Europe avec plus de 18 000 morts et plus de 130 000 personnes testées positives.