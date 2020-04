Accord entre le Trésor américain et les compagnies aériennes sur un plan de sauvetage

(New York) L’administration Trump et les compagnies aériennes américaines sont parvenues mardi à un accord de principe sur un plan de sauvetage destiné à éviter leur faillite et des cascades de licenciements dans un secteur qui emploie directement plus de 750 000 personnes aux États-Unis.