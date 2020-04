Québec rallonge la liste des emplois prioritaires et relance la construction

(Québec) L’économie québécoise a été mise sur pause le 23 mars dernier, quand le premier ministre François Legault a ordonné la fermeture de toutes les entreprises et commerces jugés non essentiels. Lundi, il a entrepris une première relance de l’économie en ajoutant la construction résidentielle, l’aménagement paysager, les garages et les mines à la liste des secteurs prioritaires.