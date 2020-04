On répond à vos questions: trop d’argent reçu et déclaration de revenus

Alors que les mesures changent selon l’évolution de la crise, nous vous aidons à y voir plus clair en répondant à vos questions. Aujourd’hui, que faire si le fédéral nous a versé trop d’argent ? Des Québécois ont été surpris d’avoir reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) en seulement 24 heures, certains même en double. Et pour la déclaration de revenus : comment transmettre les documents à son comptable ?

Isabelle Dubé

La Presse

Mon mari et ma fille ont reçu un versement dans leur compte bancaire de 2000 $ hier et de 2000 $ aujourd’hui. Est-ce que c’est normal ? Sinon, qu’est-ce qu’on doit faire ? — Lucrezia Campos

Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, explique pourquoi des Canadiens ont reçu 2000 $ à deux reprises cette semaine dans le cadre de la Prestation canadienne d’urgence (PCU). « Le système est à la fois rétroactif et prospectif. Dans la plupart des cas, les gens qui ont reçu deux versements ont reçu un versement rétroactif au 15 mars et un paiement d’avance – prospectif – à partir du 11 avril. Le premier versement compte la période du 15 mars au 11 avril. » Si vous retournez travailler avant la fin de la deuxième période de versement, soit du 12 avril au 9 mai, vous devrez rembourser la somme versée en trop.

J’ai été mis à pied le samedi 4 avril. Dès ce jour, j’ai fait une demande d’assurance-emploi. Puis, je me suis dit que si le gouvernement fédéral a de la difficulté à payer ses propres employés avec son système de paye Phénix, il ne pourra jamais payer rapidement les 2 millions de Canadiens qui font une demande d’assurance-emploi. Alors lundi matin, j’ai aussi fait une demande de PCU. Ce matin, le 8 avril, j’ai deux versements dans mon compte : 2000 $ d’assurance-emploi/Canada et 2000 $ de paiement fédéral/Canada. Mes collègues qui n’ont fait qu’une seule demande n’ont eu qu’un versement de 2000 $. Que faire ? — Frédéric Nappert

Comme plusieurs lecteurs de La Presse, vous avez fait deux demandes, une à l’assurance-emploi et une pour la PCU. Vous avez donc reçu la prestation en double.

Pour l’instant, le gouvernement fédéral n’a pas indiqué précisément de quelle façon il allait récupérer les sommes versées en trop. Mais attendez-vous à devoir rembourser le gouvernement !

Je veux faire ma déclaration de revenus. Comme je suis en confinement dans une résidence pour aînés, je ne peux pas me rendre au bureau de mon comptable pour lui donner tous les documents nécessaires et personne ne peut y aller pour moi. Je ne peux pas non plus me rendre au bureau de poste pour faire un envoi par poste express sans signature. On me dit que l’envoi par courriel est possible, mais je le crois non sécuritaire. On me propose aussi un portail sécurisé (cloud).

Que suggérez-vous ? Envoyer des photocopies par courrier ordinaire ? Utiliser le courriel malgré les risques de vol d’identité ? Utiliser un portail dit sécurisé, mais dont je connais mal les paramètres ? Attendre ? — Lucienne Jetté

« Attendre jusqu’à quand ? Ça risque d’être long, affirme Yves J. Christian, de CPA Canada, au cours d’un entretien téléphonique. Je suggère aux gens qui sont en confinement et qui ne peuvent pas sortir de faire une photo avec un cellulaire de tous les documents nécessaires à la déclaration de revenus ou encore de les numériser avec une application sur le cellulaire. C’est la façon la plus simple. Si une personne hésite à cause du vol d’identité, elle peut aussi mettre les photos ou les documents numérisés sur son cloud et donner son mot de passe à son comptable. Une fois que le comptable a récupéré les documents, la personne change son mot de passe. »