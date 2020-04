L’impact de la COVID-19 sera plus profond que celui du 11 septembre, dit la CIBC

(Toronto) La pandémie de COVID-19 aura un impact mondial plus profond que les attentats terroristes du 11 septembre contre les États-Unis, il y a près de deux décennies, a fait valoir mercredi le chef de la direction de la Banque CIBC.

La Presse canadienne

Dans une entrevue, Victor Dodig a souligné que même si la sécurité dans les aéroports avait changé après le 11 septembre 2001, cet évènement sanitaire mondial — qui a infecté plus de 1,4 million de personnes et en a tué près de 83 000 — a un impact sur toute la planète.

« Tout le monde sortira de cet évènement un peu moins riche. Tout le monde en sortira plus prudent », a-t-il affirmé mercredi à La Presse canadienne, avant la première assemblée générale virtuelle de ses actionnaires.

M. Dodig s’attend à ce que l’économie canadienne soit confrontée à une petite récession, avec plusieurs trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur brut (PIB).

Les prévisions actuelles de la CIBC prévoient une croissance économique négative de 3,9 % au Canada en 2020 et une croissance négative de 3,3 % aux États-Unis.

M. Dodig croit que les gouvernements et les entreprises commenceront à songer davantage à l’autosuffisance, à la planification des mesures d’urgence et de reprise après sinistre et à la refonte des chaînes d’approvisionnement mondiales, car la livraison du juste-à-temps ne fonctionne pas en période de pandémie.

Les gens subiront les contrecoups économiques pendant un certain temps et M. Dodig croit qu’une tendance davantage axée sur l’épargne en vue de jours plus difficiles pourrait émerger, une idée qui n’a pas été très à la mode au cours des dix dernières années.