Des réponses à vos questions: Airbnb, travailleurs autonomes et REER

Alors que les mesures changent selon l’évolution de la crise, nous vous aidons à y voir plus clair en répondant à vos questions. Aujourd’hui, y a-t-il une aide du gouvernement pour ceux qui louent sur Airbnb ? Qu’en est-il des travailleurs autonomes et des entrepreneurs qui se payent en dividendes et non en salaire ? Que faire de son REER qui fond à vue d’œil ?