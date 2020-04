L’Administration portuaire de Montréal affirme que malgré la situation exceptionnelle provoquée par la crise de la COVID-19, tous les terminaux du Port de Montréal sont ouverts et les opérations fonctionnent à plein régime.

La fermeture temporaire d’entreprises non essentielles demandée par le gouvernement du Québec n’a pas encore provoqué au Port de Montréal d’accumulation de conteneurs leur étant destinés, selon ce qu’affirme vendredi l’Administration portuaire de Montréal.

La Presse canadienne

La direction du port ajoute que si la situation devait changer, elle dispose d’une certaine marge de manoeuvre. De plus, des pistes de solutions sont explorées avec les partenaires du Port de Montréal afin de trouver d’autres sites d’entreposage.

L’Administration portuaire de Montréal ajoute que malgré la situation exceptionnelle provoquée par la crise de la COVID-19, tous les terminaux du Port de Montréal sont ouverts et les opérations fonctionnent à plein régime, dans le respect de la santé des travailleurs. Les temps de séjour des conteneurs à quai et les temps de traitement des camions sur les terminaux sont normaux.

Pour sa part, le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal demande à ses membres de vérifier les registres de désinfection des équipements avant chaque quart de travail ou lors de changements d’équipements. Les syndiqués sont aussi invités à respecter les directives d’hygiène de la Santé publique et à désinfecter leur espace de travail.

En raison des directives émises par Transports Canada, tous les navires de croisières de plus de 500 passagers sont annulés jusqu’au 1er juillet et les frontières sont fermées pour tous les voyageurs non canadiens. Aucun navire de croisière n’est donc attendu au Port de Montréal avant le 1er juillet.