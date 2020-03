La Caisse de dépôt met une enveloppe de 4 milliards destinée à appuyer les entreprises québécoises temporairement affectées par la COVID-19.

André Dubuc

La Presse

Cet appui se veut complémentaire à différentes initiatives annoncées jusqu’à maintenant par les autorités.

Cette enveloppe vise à répondre aux besoins spécifiques de liquidité des entreprises répondant à des critères précis, qu’elles soient déjà en portefeuille ou non.

Les entreprises se qualifiant devaient être rentables avant la crise liée à la COVID-19, présentent des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur et recherchent un financement de plus de 5 millions. Les investissements réalisés permettront à ces entreprises de traverser la présente période de turbulences jusqu’à la reprise économique, mais aussi de soutenir et propulser leur plan de relance une fois la crise terminée.

« Il est essentiel pour la Caisse de participer à l’effort collectif dans le contexte de la crise liée à la COVID-19. L’enveloppe annoncée aujourd’hui ainsi que l’accompagnement personnalisé qu’offrent nos équipes aux entreprises en portefeuille représentent une contribution importante à l’économie québécoise dans ce contexte difficile, mais temporaire. Cette initiative illustre bien l’exercice de notre double mission de répondre aux besoins de nos déposants et d’appuyer nos entreprises et l’économie du Québec », a souligné Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse, dans un communiqué.

Les entreprises souhaitant déposer une demande de financement sont invitées à remplir un formulaire. Une fois ce formulaire reçu, un premier contact téléphonique sera effectué avec elles dans les meilleurs délais afin d’obtenir davantage d’information et d’effectuer une évaluation de la demande.