Vos questions: fermeture des entreprises non essentielles

Le gouvernement Legault a annoncé hier la fermeture des milieux de travail non essentiels afin de ralentir la propagation du coronavirus au Québec. François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) est avec nous à partir de 15 h afin de décortiquer cette annonce et de répondre aux questions des internautes. Envoyez-nous dès maintenant vos questions, nous tenterons de répondre au plus grand nombre d’entre elles.

