Jean-Philippe Décarie Chronique

Un pont pour traverser la récession

Très bonne nouvelle. Les banques et les caisses populaires vont être directement impliquées dans la gestion des programmes d’aide financière d’urgence qu’ont mis sur pied les gouvernements de Québec et d’Ottawa pour soulager les entreprises qui font face à des problèmes de liquidités. En situation de crise, il faut aller au plus urgent, et c’est exactement ce que viennent de faire nos gouvernements.