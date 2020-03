Un taux de 20 % serait le double de ce qu’ont connu les États-Unis en 2009, conséquence de la crise financière et près de six fois plus que le taux actuel de 3,5 %.

(Washington) Donald Trump a estimé mercredi que l’hypothèse d’un taux de chômage de 20 % aux États-Unis à cause des ravages provoqués par la pandémie de coronavirus était seulement « dans le pire des plus sombres scénarios ».

Agence France-Presse

Ce taux de 20 % a été évoqué mardi par le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin devant des élus au Congrès pour les convaincre d’embrasser le plan de relance de quelque 1300 milliards de dollars de l’administration Trump.

Un taux de 20 % serait le double de ce qu’ont connu les États-Unis en 2009, conséquence de la crise financière et près de six fois plus que le taux actuel de 3,5 %.

« Nous sommes très loin de ça », a insisté le président.

À l’instar de nombreux autres pays frappés par la pandémie de COVID-19, les États-Unis doivent encaisser un énorme choc économique. Mais la première économie du monde est bien plus solide que d’autres pays comparables, notamment européens, avec un taux de croissance supérieur à 2 % et un taux de chômage très faible.

Pour mitiger le choc, Donald Trump a ordonné mercredi la « suspension » des expulsions et des saisies immobilières.

« Le ministère du Logement et du Développement urbain va apporter un soulagement immédiat aux locataires et propriétaires en suspendant toutes les expulsions et saisies immobilières jusqu’à la fin du mois d’avril », a dit le président américain.

Aucun autre détail n’a été fourni sur cette mesure potentiellement cruciale pour les millions de gens qui vont perdre ou ont perdu leur emploi à cause de la pandémie.