Économie canadienne: la riposte

(OTTAWA) La Banque du Canada et le gouvernement Trudeau ont appuyé de concert sur l’accélérateur vendredi pour stabiliser l’économie canadienne. Cela survient au moment où trois grandes banques prévoient que le Canada tombera en récession à cause des impacts de la pandémie de COVID-19 et de la chute des prix du pétrole.