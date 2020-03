Les dirigeants des pays du G7 ont demandé à leur ministre des Finances respectif « de se coordonner toutes les semaines sur la mise en œuvre de ces mesures et de mettre en place de nouvelles actions rapides et efficaces ».

(Washington) Les dirigeants des pays du G7 se sont dits lundi « déterminés » à faire « tout ce qui est nécessaire » pour restaurer la croissance mondiale, qui vacille en raison de la pandémie de coronavirus.

Agence France-Presse

Dans un communiqué commun, ils soulignent leur volonté de mobiliser « tous les instruments de politique économique » à leur disposition, que ce soit des mesures budgétaires et monétaires ou des actions ciblées, « pour soutenir immédiatement et autant que nécessaire les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés ».

La rapide propagation du nouveau coronavirus à travers le monde a contraint les gouvernements à mettre en œuvre des mesures drastiques, telles que la fermeture des écoles, des bars et restaurants ou encore des mesures de confinement de la population.

Ces mesures radicales ont un impact direct sur l’économie mondiale. De nombreux économistes anticipent désormais une récession, ce qui provoque une chute vertigineuse sur les marchés boursiers mondiaux malgré les dernières annonces des banques centrales.

« Nous sommes déterminés à travailler ensemble de manière résolue pour mettre en œuvre ces mesures pour répondre à cette urgence internationale », soulignent les dirigeants à l’issue d’une visioconférence.

L’objectif est non seulement de rétablir le niveau de croissance anticipé avant la pandémie, mais encore de poser les fondements d’une croissance future plus forte.

Les dirigeants ont en outre demandé à leur ministre des Finances respectif « de se coordonner toutes les semaines sur la mise en œuvre de ces mesures et de mettre en place de nouvelles actions rapides et efficaces ».