Jean-Philippe Décarie Chronique

Un marché baissier annonciateur d’une récession ?

Le plus long marché boursier haussier de l’histoire a pris fin mercredi alors que la Bourse de Toronto et l’indice Dow Jones de la Bourse de New York sont officiellement tombés en territoire baissier. Couplée à la mise en place de sévères mesures de confinement pour empêcher la propagation de la COVID-19 partout dans le monde, la réaction des marchés boursiers pourrait être annonciatrice d’une récession.