(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis a fortement diminué en mars à mesure de la propagation de la COVID-19 mais ils n’ont pour le moment pas cédé à la panique, selon l’estimation préliminaire de l’enquête de l’Université du Michigan publiée vendredi.

Agence France-Presse

L’indice de confiance a perdu 5,4 points pour tomber à 95,6, à peine plus que les estimations des analystes qui tablaient sur 95. « Le moral des consommateurs a reculé début mars en raison de la propagation du coronavirus et de la forte baisse des cours des actions », a commenté Richard Curtin, chef économiste responsable de cette enquête bimensuelle. Il s’attend à une plus ample dégradation de la confiance à mesure que le coronavirus gagne du terrain tout en soulignant que pour le moment, « la pandémie est largement considérée comme un événement temporaire ».