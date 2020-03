Les étudiants assurés en bloc

Bon an mal an, quelque 150 000 étudiants du Québec paient environ 50 millions de dollars en primes d’assurance maladie, par le truchement de leurs frais de scolarité. Or, certains se plaignent d’adhérer à leur insu à cette protection qu’ils jugent superflue. Notre chroniqueuse Stéphanie Grammond fait la lumière sur la question.