Le coronavirus pourrait «accélérer la consolidation» dans le transport aérien

(Bruxelles) La propagation du coronavirus pourrait affecter les compagnies aériennes les plus faibles et « accélérer la consolidation » dans le secteur du transport aérien, a estimé mardi Benjamin Smith, directeur général d’Air France-KLM et président de l’association européenne de compagnies aériennes A4E (Airlines for Europe).