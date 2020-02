« On est tous préoccupés » par la situation, a observé le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en mêlée de presse, rappelant que 20 % des marchandises qui transitent normalement par train doivent prendre la route.

(Québec) Le gouvernement du Québec estime que l’impact économique du blocus ferroviaire a atteint un point critique.

Jocelyne Richer

La Presse canadienne

En marge de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, mercredi, plusieurs membres du gouvernement Legault se sont montrés inquiets pour la suite des choses, appréhendant des conséquences importantes pour certains secteurs de l’économie québécoise si les barricades dressées sur les voies ferrées par des communautés autochtones n’étaient pas levées à très court terme, soit dans les jours qui viennent.

« On est tous préoccupés » par la situation, a observé le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en mêlée de presse, rappelant que 20 % des marchandises qui transitent normalement par train doivent prendre la route.

Plusieurs entreprises, a-t-il fait valoir, voient déjà poindre des problèmes de fonds de roulement, ayant trop d’inventaires parce qu’elles ont dû mettre sur la touche leurs projets d’exportations.

D’autres ont des problèmes d’intrants, ne recevant pas les marchandises dont elles ont besoin pour fonctionner.

Les plus petites d’entre elles se retrouvent dans une situation financière de plus en plus fragile, a déploré le ministre Fitzgibbon.

L’approvisionnement en propane est aussi une source d’inquiétude, « un enjeu très important » de la crise actuelle, qui dure depuis plus de deux semaines, a-t-il fait valoir.

Il n’y a plus de réserves de propane que pour quelques jours, a renchéri le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

« On a quatre ou cinq jours devant nous », a-t-il calculé, la solution de rechange retenue, soit le transport par camionnage, ne suffira pas pour répondre aux besoins.

L’inquiétude s’est répandue aussi au milieu agricole, a indiqué de son côté le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, qui craint notamment l’approvisionnement en nourriture animale.