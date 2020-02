Blocages ferroviaires: menaces de pénurie et de pertes d’emplois

Livraisons vers les clients bloquées, matériaux et équipements qui n’entrent plus, mises à pied temporaires et menaces de pénuries d’ici une semaine pour des produits aussi cruciaux que le propane et le chlore pour l’eau potable. Tant dans les secteurs manufacturier et agricole que dans le secteur public, on qualifiait hier la paralysie du réseau ferroviaire de « préoccupante » et d’« inquiétante » si elle devait se prolonger.