(Toronto) L’élimination des barrières commerciales interprovinciales et la réforme des systèmes fiscaux et réglementaires permettraient de soutenir la future croissance économique du pays, a fait valoir mercredi la numéro deux de la Banque du Canada.

La Presse canadienne

Dans un discours prononcé à Toronto devant l’Economic Club of Canada, la première sous-gouverneure de la banque centrale, Carolyn Wilkins, a indiqué que si la politique monétaire de la banque pouvait créer un environnement stable pour que les entreprises et les ménages puissent préparer l’avenir, elle avait besoin de l’innovation et d’investissements de plusieurs autres acteurs économiques pour aller plus loin.

La sous-gouverneure a noté que le faible niveau des taux neutres — où la politique monétaire ne stimule pas ou ne freine pas l’économie — accordait aux banques centrales une moins grande marge de manœuvre, puisqu’elles ne peuvent pas abaisser leurs taux pour stimuler la croissance.

Citant une multitude d’organisations politiques, Mme Wilkins a expliqué qu’investir dans l’infrastructure numérique, optimiser l’environnement fiscal et réglementaire et amener le gouvernement et les entreprises à former des équipes de formation en compétences rendrait le Canada plus productif et plus compétitif à l’étranger.

Mme Wilkins a indiqué que de telles politiques pourraient « aider la politique monétaire à regagner une partie de la marge de manœuvre perdue » et maintenir l’économie mondiale sur une trajectoire plus stable.

Son discours intervient alors que la banque centrale réfléchit à la manière dont elle pourrait compléter les politiques fédérales alors qu’elle s’apprête à renouveler, l’an prochain, son entente de maîtrise de l’inflation avec le gouvernement fédéral.