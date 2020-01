Le sous-secteur des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles a progressé de 3,0 %, principalement grâce aux ventes des concessionnaires d’automobiles neuves.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Les ventes au détail ont grimpé de 0,9 % en novembre pour atteindre 51,5 milliards, stimulées par les gains dans le secteur automobile, rapporte Statistique Canada, vendredi.

La Presse canadienne

L’agence affirme que l’augmentation pour le mois a largement compensé une baisse révisée de 1,1 % en octobre. Les données initiales pour octobre faisaient état d’une baisse de 1,2 %.

Les économistes s’attendaient en moyenne à une augmentation de 0,4 % pour novembre, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Les ventes ont augmenté dans six des 11 sous-secteurs suivis par Statistique Canada, ce qui représente 70 % du commerce de détail.

Le sous-secteur des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles a progressé de 3,0 %, principalement grâce aux ventes des concessionnaires d’automobiles neuves. Les magasins d’alimentation ont vu leurs ventes augmenter de 0,9 %, tandis que les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont enregistré une augmentation de 2,1 %.

En excluant les concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces, les ventes au détail ont augmenté de 0,2 % pour le mois. Les économistes s’attendaient à une augmentation de 0,4 % en excluant les automobiles, selon Refinitiv.